"Валенсия" и "Аталанта" устроили чумовую перестрелку на пустом стадионе: обзор матча Лиги чемпионов

"Валенсия" на пустом стадионе принимала "Аталанту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После первой встречи, которую испанцы проиграли со счетом 1:4, шансы хозяев поля выйти в следующий раунд были минимальными, а в начале домашнего матча опасения фанатов летучих мышей подтвердились после гола Иличича с пенальти. Мы проводили онлайн матча "Валенсия" – "Аталанта".

Тем не менее, "Валенсия" не опустила руки и сумела дважды по ходу встречи отыграться, выйти вперед, но все же не удержала преимущество и потерпела второе поражение от итальянцев. Главным героем встречи стал Йосип Иличич, оформивший покер. К слову, украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский появился на поле только на 78-й минуте.

Также мы писали, что памятник фанату украсил матч без зрителей в Лиге чемпионов. Висенте Наварро посещал матчи любимой команды даже после потери зрения.

"Валенсия" – "Аталанта" – 3:2 (первый матч 1:4)

Голы: Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) – Иличич (3, пен, 43, пен, 71, 82)

Реклама

"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

В параллельно матче "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" Жозе Моуринью со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира. В первом матче немцы были сильнее – 1:0.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама