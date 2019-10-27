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Внучка соратника Гитлера раскритиковала фанатов "Селтика"

27 октября, 10:33

Алессандра Муссолини хочет, чтобы наказали болельщиков

Селтик - Лацио

Селтик - Лацио / Фото: Reuters

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Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, подвергла критике болельщиков шотландского "Селтика".

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Фанаты клуба во время матча группового этапа Лиги Европы с "Лацио" вывесили баннер, на котором изобразили ее деда повешенным.

"Это был акт насилия со стороны фанатов. Это преступление, которое нельзя оставить без наказания", – приводит слова Муссолини The Scotsman.

Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма и являлся одним из ближайших соратников лидера третьего рейха Адольфа Гитлера.

Смотрите обзор матча "Селтик" – "Лацио":

Напомним, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2). Поединок ознаменовался скандальным пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Мнения экспертов по поводу справедливости его назначения разделились.

Кстати, трио украинских представителей в еврокубках на этой неделе принесли очки в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА."Шахтер", "Динамо" и "Александрия" сражаются за первую десятку в рейтинге УЕФА.

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Лига чемпионов Селтик Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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