Восемь игроков "Баварии" и "ПСЖ" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов. Напомним, во вчерашнем финале немецкая "Бавария" обыграла французский "Пари Сен-Жермен" и в шестой раз в истории завоевала трофей. Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария".
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Впервые за много лет в команду сезона не были включены Лионель Месси и Криштиану Роналду. Сразу и не вспомнишь, когда такое было в прошлый раз.
А вот финалисты турнира делегировали в символическую сборную по четыре игрока. Также в команде присутствуют по одному представителю из "Лейпцига", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссии".
Бавария: Мануэль Нойер ("Бавария")
Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Хуан Бернат ("ПСЖ")
Полузащитники: Серж Гнабри ("Бавария"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария")
Ранее мы писали, что "Бавария" во второй раз в истории оформила "требл": ранее такое удавалось только одной команде. Мюнхенский клуб в этом сезоне выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
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