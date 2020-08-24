Восемь игроков "Баварии" и "ПСЖ" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Впервые за много лет в команду сезона не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси

УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов. Напомним, во вчерашнем финале немецкая "Бавария" обыграла французский "Пари Сен-Жермен" и в шестой раз в истории завоевала трофей. Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария".

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Впервые за много лет в команду сезона не были включены Лионель Месси и Криштиану Роналду. Сразу и не вспомнишь, когда такое было в прошлый раз.

А вот финалисты турнира делегировали в символическую сборную по четыре игрока. Также в команде присутствуют по одному представителю из "Лейпцига", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссии".

Бавария: Мануэль Нойер ("Бавария")

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Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Хуан Бернат ("ПСЖ")

Полузащитники: Серж Гнабри ("Бавария"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария")

Ранее мы писали, что "Бавария" во второй раз в истории оформила "требл": ранее такое удавалось только одной команде. Мюнхенский клуб в этом сезоне выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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