Впервые за 25 лет в Лиге чемпионов может не быть команды из Манчестера

"МанСити" отстранили от еврокубков на два сезона, а "МЮ" слабо выступает в текущем сезоне

Серхио Агуэро / Фото: REUTERS/Phil Noble

В пятницу УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в двух последующих сезонах еврокубков, лишив команду Лиги чемпионов, за нарушение правил финансового fair play. Учитывая слабое выступление в текущем сезоне соседа "Сити" "Манчестер Юнайтед", следующий розыгрыш Лиги чемпионов может пройти без представителей Манчестера. В последний раз такое случалось 25-лет назад – в 1995 году.

В турнире сезона 1995/1996 годов принимали участие всего 24 команды – все чемпионы своих стран, а Англию представлял сенсационный "Блэкберн". К слову, в том же сезоне грянул один из самых громких скандалов в украинском футболе – киевское "Динамо" было отстранено от еврокубков из-за попытки подкупить судью.

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По итогам предыдущего сезона "Манчестер Юнайтед" стал вторым в Англии и осенью выступал в Кубке УЕФА, правда, неудачно, вылетев после первого же раунда от российского "Ротора" (0:0, 2:2).

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"МанСити" же только мог мечтать о еврокубках – команда была 17-й в Премьер-лиге, а в следующем сезоне и вовсе вылетела из высшего дивизиона.

Добавим, что сейчас у "Манчестер Сити" есть проблемы посерьезнее, чем отстранение от еврокубков – клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "МанСити", в добавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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