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Впервые за семь лет в полуфинале Лиги чемпионов представлены лишь две страны, и опять – "Бавария"

16 августа, 08:45

Елена Павлова Елена Павлова

В сезоне-2012/2013 мюнхенцы также громили "Барселону"

Вчера в Лиссабоне был сыгран последний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сенсационно уступил французскому "Лиону" со счетом 1:3. Таким образом, определились все участники полуфиналов текущего розыгрыша еврокубка. И среди четырех команд оказались представители только двух стран.

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Так, в полуфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" встретится с французским "Пари-Сен Жермен", а "Лион" сыграет с "Баварией" – по две команды представляют соответственно Францию и Германию. Как сообщает Opta, впервые с сезона-2012/2013 на данном этапе соревнований представлены всего две страны.

Напомним, что семь лет назад в полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов-2012/13 встретились лишь представители Германии и Испании. Тогда "Бавария" со счетом 7:0 по итогам двух встреч разгромила "Барселону", а дортмундская "Боруссия" прошла мадридский "Реал" – 4:3. Победителем турнира стал мюнхенский клуб, переигравший "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:1.

Интересно, что в текущем сезоне "Бавария" тоже разнесла "Барселону" – 8:2, но в одном матче 1/4-й. Любопытный факт: победитель трех предыдущих поединков с участием этих команд впоследствии завоевывал трофей Лиги чемпионов: "Барселона" в 2009 году, "Бавария" – в 2013-м и снова каталонцы – в 2015-м.

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Смотрите, как "Лион" прошел "Манчестер Сити"

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