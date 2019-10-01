Временные странники с украинским следом: что нужно знать об "Аталанте" – сопернике "Шахтера" в ЛЧ

Дуван Сапата - самый дорогой футболист "Аталанты" / Фото: Getty Images

Сегодня "Шахтер" сыграет свой второй матч в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона. После харьковских 0:3 от фаворита группы "МанСити", команда Луиша Каштру отправится в Италию, где сразится с "Аталантой". Кирилл Круторогов, который будет комментировать поединок на канале "Футбол 1" c 19:55, представляет соперника "горняков".

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ИСТОРИЯ. Клуб был основан в 1907 году в Бергамо, что в 50 километрах от Милана, и получил название в честь древнегреческой богини Аталанты. Ее силуэт в профиль изображен на современной эмблеме, а одно из прозвищ команды как раз-таки "La Dea" ("богиня").

ДОСТИЖЕНИЯ. Бергамаски никогда ранее не взбирались на пьедестал Серии А. Их наивысшим достижением было четвертое место в сезоне 2016-2017 годов, но тогда оно еще не давало путевку в Лигу чемпионов. Во второй половине предыдущего сезона они ворвались сначала в зону Лиги Европы, затем – в зону Лиги чемпионов, а в предпоследнем туре поднялись на третье, "бронзовое", место, которое по итогу и заняли.

Сейчас команда идет на третьем месте после шести туров:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 6 6 0 0 13-2 18 2 ЮВЕНТУС 6 5 1 0 11-5 16 3 АТАЛАНТА 6 4 1 1 15-9 13 4 НАПОЛИ 6 4 0 2 15-10 12 5 РОМА 6 3 2 1 11-9 11

СТАДИОН. Домашний стадион "Аталанты" в Бергамо "Атлети Адзурри Д`Италия" не соответствовал требованиям УЕФА, поэтому в основном раунде Лиги Европы два года назад и матчи квалификации предыдущего розыгрыша турнира они проводили на поле "Сассуоло". А этой весной, видимо, осознав перспективы попадания в еврокубки, взялись за реконструкцию своей арены.

C мая "Аталанта" ведет кочевой образ жизни – то гостюют у "Сассуоло", то у "Пармы". Но в Лиге чемпионов решили играть на главной арене Ломбардии – миланском "Сан-Сиро" или "Джузеппе Меацца".

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Кирилл Круторогов на стадионе "Джузеппе Меацца"

Кстати, после встречи с "Шахтером", следующего соперника по Серии А, "Лечче", команда должна принимать уже в Бергамо. Но ЛЧ этого сезона – только в Милане. Окончательное завершение реконструкции ожидается только в 2021 году. Стоимость проекта – ориентировочно 40 миллионов евро. Название стадиона уже продано спонсору.

ПРЕЗИДЕНТ. С 1994-го клуб был собственностью Ивана Руджери. В 2008-м он перенес инсульт, ему стало не до футбола, так что эта ответственность перешла к его сыну Алессандро. Но через два года "Аталанта" вылетела в Серию Б, и семья Руджери продала свою долю Антонио Перкасси. С этого и началась новая эпоха "Ла Деа", вероятно, самая яркая в ее истории.

Перкасси и сам играл за бергамасков. Давно – в 70-х. Тогда же параллельно занялся бизнесом – недвижимостью и магазинами одежды. Он же открыл первые в Италии магазины испанской сети Zara. Сейчас оборот компании Перакасси оценивается в 800 миллионов евро в год. В нее входят собственные марки одежды, франчайзинг известных брендов вроде Gucci, торговые центры и аутлеты, рестораны и кейтеринговые компании, а также 3,9% собственности авиакомпанией AlItalia. Всеми направлениями занимается он и его пятеро детей, шестой, Мичеле, пока что еще слишком мал. Лука Перкасси – исполнительный директор "Аталанты", который, в частности, принял решение приобрести Руслана Малиновского. Стефано и Маттео входят в совет директоров клуба.

ТРЕНЕР. С именем Джан Пьеро Гасперини связан самый большой подъем команды из Бергамо. Он возглавил "Аталанту" в 2016-м, и в дебютном сезоне привел ее к самой высокой позиции в истории клуба – четвертому месту и путевке в Лигу Европы – так бергамаски оказались в еврокубках впервые за 26 лет. Разрываться на несколько фронтов им было тяжело. Тогда команда вышла из группы ЛЕ, где были "Лион", "Эвертон" и "Аполлон", но в плей-офф вылетели от дортмундской "Боруссии", а после финишировали седьмыми в чемпионате. В прошлом сезоне "Ла Деа" не смогла пройти квалификацию ЛЕ, зато стала "бронзовой" в чемпионате и дошла до финала Копа Италия, где проиграла "Лацио".

Гасперини – уроженец Турина и воспитанник "Ювентуса", но ни одного матча за первую команду "черно-белых" не сыграл. Больше всего поединков провел за "Палермо" и "Пескару", но славы в бытность игрока не сыскал. Карьеру алленаторе начал в "Кротоне", затем работал в "Палермо". Получил шанс взобраться на вершину, когда в 2011-м заменил Леонардо в "Интере". Но уже после пяти матчей без побед был уволен. Недавно рассказывал, что тогда ему очень помог Гвардиола: "Для меня он лучший. Он прекрасный человек. Когда меня уволили из "Интера", Пеп пригласил меня в Барселону и помог справиться с разочарованием. Это был прекрасный жест с его стороны".

Джан Пьеро большой поклонник тактический схемы с тремя защитниками. Его "Аталанта", в основном, играет по тактике 3-4-1-2. И демонстрирует несколько бесшабашный, зато атакующий футбол. В прошлом сезоне "богиня" стала самой результативной в Серии А (77 голов). Успех бергамасков с ним у руля не остался незамеченным – летом Гасперини звали в "Милан" и "Рому", а также клубы из других стран, но он остался: "На меня действительно выходили разные клубы, но мне не нужен был гранд, потому что я уже тренирую гранд. Президент пообещал мне, что никого не продаст, поэтому я не мог бросить его, команду и болельщиков в преддверии Лиги чемпионов. Меня любит все Бергамо, и нигде нет такой семейной атмосфере, как здесь". В конце мая алленаторе продлил контракт с "богиней" до 2022 года. Его зарплата составляет 2,5 миллионов евро в год – она пятая среди тренеров команд Серии А.

СОСТАВ. Парадокс, но в межсезонье "Аталанта" раздала по арендам аж 64 игрока! Суммарная стоимость нынешнего состава по оценке Transfermarkt 252.1 млн.евро (это седьмой показатель среди команд Серии А и на 114.7 млн. больше стоимости состава "Шахтера" (137.4 млн.)).

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11 самых дорогих игроков "Аталанты":

Главные звезды "Ла Деа" – трио форвардов Йосип Иличич, Алехандро Гомес и Дуван Сапата. В Бергамо они показывают лучший футбол в своей карьере. Сапата – самый дорогой футболист команды (Transfermarkt оценивает его в 40 млн.), в прошлом сезоне он забил 23 гола и стал вторым бомбардиром Серии А (до "Золотой бутсы" турнира не хватило три гола), Папу Гомес поделил с Мертенсом из "Наполи" звание "Лучшего ассистента" чемпионата (по 11 результативных передач). Других больших звезд у бергамасков нет. В разные сборные из "Аталанты" вызываются: Малиновский (Украина), Кьяер (Дания), Иличич (Словения), Фройлер (Швейцария), де Роон (Голландия), Джимсити (Албания), Пашалич (Хорватия), Муриэль и Сапата (оба – Колумбия).

УКРАИНСКИЙ СЛЕД. Речь не только о Руслане Малиновском, которого "Аталанта" купила летом за 13.7 млн.евро. Воспитанник "Шахтера", не сыгравший ни одного матча в первой команде "горняков", стал третьим по цене трансфером в истории клуба из Бергамо (Муриэль – 15 млн., Сапата – 26 млн.). Пока что Руслан сыграл в пяти матчах Серии А (два выхода в основе) и провел второй тайм против "Динамо" Загреб в ЛЧ. Результативностью отметиться не успел, но разнообразные порталы регулярно называют его лучшим или одним из лучших игроков "богини" по влиянию на игру и полезным действиям. А Гасперини не скрывает: "Малиновский – в каком-то смысле дорогая, но очень убедительная покупка. Он и Муриэль могут делать разницу. Мы понемногу внедряем их в команду".

Но гораздо раньше, еще пять лет назад, в "Аталанту" из харьковского "Металлиста" за 4,5 млн.евро перешел Алехандро Гомес. За год в УПЛ аргентинец сыграл 23 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Сейчас он безусловный лидер и капитан бергамасков.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ. В шести матчах текущего сезона Серии А "Аталанта" добыла четыре победы, обыграв "СПАЛ" (3:2), "Дженоа" (2:1), "Рому" (2:0) и "Сассуоло" (4:1), сыграла вничью с "Фиорентиной" (2:2) и проиграла "Торино" (2:3). Пока что "Ла Деа" забивает даже больше, чем в прошлом сезоне (в среднем за игру сейчас – 2,5 против 2,02 тогда), но также больше и пропускает (1,5 против 1,21). К тому же, бергамаски дебютировали в Лиге чемпионов с разгромного поражения от "Динамо" Загреб (0:4).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. В матче против "Сассуоло" Гасперини дал отдохнуть нескольким ведущим игрокам: Голлини, Паломино и де Роон провели игру в запасе. Муриэль пропустил уже второй матч из-за тонзилита. В остальном же – все футболисты "Аталанты" готовы к матчу против "Шахтера".

В последнем туре "Аталанта" разгромила "Сассуоло" на выезде со счетом 4:1

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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