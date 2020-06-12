Все матчи в одном городе: СМИ сообщили о решении УЕФА относительно Лиги чемпионов

Оставшиеся матчи еврокубков разделят по двум странам: ЛЧ проведут в Португалии, а ЛЕ - в Германии

Несмотря на то, что УЕФА сообщил, что пока не подготовили окончательное решение о формате завершения сезона Лиги чемпионов, СМИ настаивают, что оставшиеся матчи турнира проведут в Португалии. Окончательное решение по завершению еврокубковых турниров должно быть принято 17 июня на заседании исполкома УЕФА.

Как сообщает Sky Sport Italia, текущий розыгрыш Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне, при этом ответные встречи стадии 1/8 финала будут сыграны на стадионах хозяев матчей.

А вот Bild утверждает, что в столице Португалии состоятся и перенесенные ответные матчи 1/8 финала ЛЧ. Ранее мы писали, что разгорается борьба за финал Лиги чемпионов: власти Турции уверены, что матч пройдет в Стамбуле.

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Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Также указано, что по похожей схеме планируют доиграть и Лигу Европы. После матчей 1/8 оставшиеся игры пройдут в Германии. Город или города не указаны. Оставшиеся матчи женской Лиги чемпионов состоятся в Испании. Стало известно и место проведения Суперкубка Европы – его примет Будапешт (Венгрия).

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