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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Встречайте уже 18 февраля: расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря, 18:31

Первые поединки сыграют 18 февраля 2020 года. Руслан Малиновский начнет с "Валенсией" 19-го

Кубок Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После чего стало известно и расписание матчей этой стадии.

1/8 финала. Первые матчи

18 февраля
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"
"Атлетико" – "Ливерпуль"

19 февраля
"Аталанта" – "Валенсия"
"Тоттенхэм" – "Лейпциг"

25 февраля
"Челси" – "Бавария"
"Наполи" – "Барселона"

26 февраля
"Реал" – "Манчестер Сити"
"Лион" – "Ювентус"

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Зинченко и компания

Зинченко и компания / Фото: Reuters

Читайте также: Юноши из "Динамо" будут "отдуваться" за взрослую команду в Лиге чемпионов: известен соперник киевлян

1/8 финала. Ответные матчи

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

10 марта
"Валенсия" – "Аталанта"
"Лейпциг" – "Тоттенхэм"

11 марта
"ПСЖ" – "Боруссия"
"Ливерпуль" – "Атлетико"

17 марта
"Манчестер Сити" – "Реал"
"Ювентус" – "Лион"

18 марта
"Бавария" – "Челси"
"Барселона" – "Наполи"

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проиграв "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетев в 1/16 Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что сразу два палача "Шахтера" в сборной недели Лиги чемпионов. По итогам 6-го тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы в топ-11 попали сразу два игрока "Аталанты" – защитники Тимоти Кастань и Робин Госенс.

Смотрите также обзор "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

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Источник: Сегодня|Спорт

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