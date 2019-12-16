Встречайте уже 18 февраля: расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После чего стало известно и расписание матчей этой стадии.
1/8 финала. Первые матчи
18 февраля
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"
"Атлетико" – "Ливерпуль"
19 февраля
"Аталанта" – "Валенсия"
"Тоттенхэм" – "Лейпциг"
25 февраля
"Челси" – "Бавария"
"Наполи" – "Барселона"
26 февраля
"Реал" – "Манчестер Сити"
"Лион" – "Ювентус"
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1/8 финала. Ответные матчи
10 марта
"Валенсия" – "Аталанта"
"Лейпциг" – "Тоттенхэм"
11 марта
"ПСЖ" – "Боруссия"
"Ливерпуль" – "Атлетико"
17 марта
"Манчестер Сити" – "Реал"
"Ювентус" – "Лион"
18 марта
"Бавария" – "Челси"
"Барселона" – "Наполи"
Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проиграв "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетев в 1/16 Лиги Европы.
Ранее мы сообщали, что сразу два палача "Шахтера" в сборной недели Лиги чемпионов. По итогам 6-го тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы в топ-11 попали сразу два игрока "Аталанты" – защитники Тимоти Кастань и Робин Госенс.
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