Встречайте уже 18 февраля: расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые поединки сыграют 18 февраля 2020 года. Руслан Малиновский начнет с "Валенсией" 19-го

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После чего стало известно и расписание матчей этой стадии.

1/8 финала. Первые матчи

18 февраля

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

"Атлетико" – "Ливерпуль"

19 февраля

"Аталанта" – "Валенсия"

"Тоттенхэм" – "Лейпциг"

25 февраля

"Челси" – "Бавария"

"Наполи" – "Барселона"

26 февраля

"Реал" – "Манчестер Сити"

"Лион" – "Ювентус"

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Зинченко и компания / Фото: Reuters

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1/8 финала. Ответные матчи

10 марта

"Валенсия" – "Аталанта"

"Лейпциг" – "Тоттенхэм"



11 марта

"ПСЖ" – "Боруссия"

"Ливерпуль" – "Атлетико"

17 марта

"Манчестер Сити" – "Реал"

"Ювентус" – "Лион"

18 марта

"Бавария" – "Челси"

"Барселона" – "Наполи"

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проиграв "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетев в 1/16 Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что сразу два палача "Шахтера" в сборной недели Лиги чемпионов. По итогам 6-го тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы в топ-11 попали сразу два игрока "Аталанты" – защитники Тимоти Кастань и Робин Госенс.

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