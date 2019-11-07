"Вылезли": супер-Пятов описал свои ощущения в моменте, когда заработал спасительный пенальти для "Шахтера"

Несмотря на героическую концовку в Загребе, вратарь дончан был немного недоволен: "Могли и выиграть"

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Андрей Пятов в концовке матча против "Динамо" Загреб в рамках группового раунда Лиги чемпионов заработал пенальти. Пойдя в штрафную соперника в добавленное арбитром время, кипер дончан получил по лицу от соперника, а немецкий рефери Феликс Брых, взяв паузу на просмотра видеоповтора, принял решение назначить 11-метровый. В итоге Тете на 98-й минуте реализовав приговор судьи, принеся "Шахтеру" важную ничью 3:3 в Загребе, оставляющую "горнякам" хорошие шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов

Смотрите фол на Пятове и гол Тете

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Между тем Андрей Пятов на вопрос, что чувствовал, когда на нем сфолили в чужой штрафной и назначили пенальти, сказал: "Какие ощущения могли быть? Его же еще надо было забить (улыбается). Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола".

"Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольными, – добавил Андрей Пятов. – Почему сейчас недовольный? Мы всегда играем на победу, и после удаления игрока "Динамо" могли забить сразу, и довести дело до конца"

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В следующем туре Лиги чемпионов, 26 ноября, "Шахтер" встретится в гостях с "Манчестер Сити". Победа в этом матче гарантирует "горнякам" выход в плей-офф главного еврокубка, если в параллельной встрече загребское "Динамо" проиграет на выезде "Аталанте".

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "МанСити" (1:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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