"Я впервые в жизни отвернулся. Не мог на это смотреть": тренер "Шахтера" – о сумасшедшей развязке в Загребе

Луиш Каштру был близок к поражению, но в итоге добыл в столице Хорватии умопомрачительную ничью

Тете и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими впечатлениями о сумасшедшем поединке против загребского "Динамо" в Лиге чемпионов, который завершился вничью 3:3. Напомним, "Шахтер" забил Загребу два мяча в добавленное время, благодаря чему вышел на второе место в группе С.

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Обзор матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" Донецк (3:3)

"До удаления Марлоса мы контролировали игру, – заявил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Первые минуты были очень сложными, но команда отлично справлялась. Ребята всегда принимали пас лицом к игре, что было очень важно. Забили первый гол и смогли справиться, когда "Динамо" забило ответный мяч"

"Во втором тайме все складывалось также неплохо, пока красную карточку не получил Марлос. Мы не сумели реализовать свои моменты, и не ожидали, что в концовке будет счет 3:1 в пользу "Динамо". Тем не менее, мы провели правильные замены, ребята смогли добавить, и мы сделали почти невозможное"

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Каштру прокомментировал свое решение с поздними заменами: "Пока все шло своим чередом, мы решили не трогать команду. Ребята отвечали за свои позиции и все шло неплохо. Другое дело, что все перевернулось с ног на голову внезапно, и нам уже нужно было отыгрываться. Тогда мы начали реагировать заменами"

Отдельно португальский специалист прокомментировал пенальти в ворота соперника.

"Когда арбитр пошел смотреть VAR, мы были уверены, что там был фол на Пятове. Тете и Тайсон сами решили, кто будет бить этот пенальти. И нужно заметить, что Тете пробил очень уверенно, без нервов. Я, честно, говоря, впервые в своей карьере отвернулся, когда Тете бил. Не мог на это смотреть", – признался Луиш Каштру

Смотрите спасительный гол Тете с пенальти

Отметим, что противостояние соперников "Шахтера" и загребского "Динамо" по группе С ознаменовалось сенсацией. "Манчестер Сити" потерял очки в матче против "Аталанты", завершившемся вничью 1:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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