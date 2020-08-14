Юлиан Нагельсман: пять фактов о молодом тренере-рекордсмене Лиги чемпионов

Учился качественно кричать на игроков, наносил макияж и красовался в пальто жены - что известно о тренере-сенсации ЛЧ

Вчера "Лейпциг" под руководством Юлия Нагельсмана стал самой молодой командой, вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов. Клуб был создан в 2009 году, и спустя 11 лет уже играет на таком высоком уровне. А главный тренер стал самым молодым наставником в истории полуфиналов самого престижного клубного турнира – в возрасте 33 лет и 21 дня Нагельсман обыграл мадридский "Атлетико" в четвертьфинале ЛЧ со счетом 2:1.

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Нагельсман побил рекорд, принадлежавший Дидье Дешаму. В 2004 году "Монако" под руководством французского специалиста вышел в полуфинал Лиги чемпионов, когда ему было 35 лет и 7 месяцев.

Несколько фактов про наставника "Лейпцига" Юлиана Нагельсмана:

Факт 1. Рекордсмен. До вчерашнего успеха Юлиан Нагельсман также становился самым молодым тренером в истории Бундеслиги – высшего футбольного дивизиона чемпионата Германии. Случилось это в 2016 году, когда тренеру было всего 28 лет. Интересно, что в нынешнем "Лейпциге" есть футболист, который старше своего тренера! Это арендованный у "Ганновера" вратарь Филипп Чаунер, которому почти 35 лет (34 года и 9 месяцев).

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Юлиан Нагельсман / Фото: Reuters

Факт 2. Экс-футболист. Юлиан и сам пылил на футбольных полях Германии – он был футболистом, но завершил свою игроцкую карьеру в 19-летнем возрасте из-за травмы колена. Выступал на позиции центрального защитника, а в Бундеслиге не сыграл ни одного матча – он успел поиграть только в молодежных составах.

Факт 3. Внешность. Два года назад тренер шокировал фанатов, нанеся макияж и "сделав" брови. Экстравагантный поступок Юлиана обсуждали во всем мире, а сам он прокомментировал его так:

"Не вижу в этом ничего плохого. Женщины всегда стараются выглядеть шикарно, и я подумал, что могу сделать нечто подобное, будучи мужчиной".

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Немецкие СМИ также раскопали другие чудачества специалиста: Нагельсман любил надевать и красоваться в пальто жены. Еще супруга тренера жаловалась, что кроме интереса к ее верхней одежде муж частенько кричит во сне.

Факт 4. Качественный крик. Нагельсманн признавался, что он должен "более качественно кричать на игроков" во время поединков. Немец даже нанимал специалиста, который обучал его правильно кричать в матче.

Факт 5. Семья и хобби. Нагельсманн женился в 30 лет на девушке Верене, и на момент свадьбы их ребенку уже было три года. Юлиан и Верена встречались около десяти лет, прежде чем оформить отношения официально.

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Юлиан – любитель экстремальных развлечений. Он увлекается скейтбордингом, сноубордом, катается на лыжах, на горном велосипеде, летает на параплане и учится на пилота легкого самолета.

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Смотрите обзор матча, в котором "Лейпциг" прошел "Атлетико":

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