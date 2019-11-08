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Юного бразильца "Реала" признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

8 ноября, 15:27

Родриго отметился хет-триком во встрече с турецким "Галатасараем"

Родриго Гоис

Родриго Гоис / Фото: AFP

Сегодня официальный сайт УЕФА объявил лучших игроков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В итоге первенство досталось форварду мадридского "Реала" Родриго Гоису. 18-летний бразилец отметился хет-триком в ворота турецкого "Галатасарая", сделал голевую передачу, а его клуб выиграл 6:0. Вспомним, все результаты игрового дня в ЛЧ. Смотрите, как "Реал" разгромил стамбульскую команду.

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Еще uefa.com особо отметил трех футболистов. Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими двумя голами помог немцам добыть волевую победу над итальянским "Интером" – 3:2. Вратарь французского "ПСЖ" Кейлор Навас с партнерами справился с неуступчивым бельгийским "Брюгге", оставив свои ворота в неприкосновенности, – 1:0. А кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхема" забил два мяча в Белграде сербской "Црвене Звезде" и отдал один голевой пас. Англичане победили 4:0.

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Интересно, что в каждом туре УЕФА разыгрывает десять официальных мячей Лиги чемпионов среди угадавших лучшего игрока недели.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Галатасарай Родриго Гоис

Источник: UEFA.com

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