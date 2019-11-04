Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

4 ноября, 21:07

В Загребе может определиться обладатель второй путевки из группы Лиги чемпионов

Феликс Брых

Феликс Брых / Фото: AFP

Главным арбитром матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и донецьким "Шахтером" назначен известный немец Феликс Брых. Напомним, матч состоится в столице Хорватии 6 ноября на стадионе "Максимир", начало – в 21:55. "Динамо" – Шахтер смотреть онлайн можно с помощью нашего текстового онлайна.

Его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Свен Яблонски.

44-летний Брых ранее работал на трех матчах "Шахтера" – против "Марселя" (2:0) в 2009-м, против "Браги" (2:0) в 2010-м и против "Порту" (1:2) в 2011-м. В том поединке с португальцами Брых удалил двух игроков "горняков" – Ярослава Ракицкого и Дмитрия Чигринского.

Реклама

Феликс Брых также имеет докторскую степень юриста, защитив докторскую диссертацию о спорте.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

Аналитики контор в этом поединке пока на стороне "Динамо", принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,2. Но и у "Шахтера" велики шансы на успех – 3,1. Самая маловероятная здесь ничья – 3,5. Хотя на счет 1:1 самый низкий коэффициент – 5,8.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершился боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2
(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк арбитр Динамо Загреб

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...
загрузка...