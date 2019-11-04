Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

В Загребе может определиться обладатель второй путевки из группы Лиги чемпионов

Феликс Брых / Фото: AFP

Главным арбитром матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и донецьким "Шахтером" назначен известный немец Феликс Брых. Напомним, матч состоится в столице Хорватии 6 ноября на стадионе "Максимир", начало – в 21:55. "Динамо" – Шахтер смотреть онлайн можно с помощью нашего текстового онлайна.

Его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Свен Яблонски.

44-летний Брых ранее работал на трех матчах "Шахтера" – против "Марселя" (2:0) в 2009-м, против "Браги" (2:0) в 2010-м и против "Порту" (1:2) в 2011-м. В том поединке с португальцами Брых удалил двух игроков "горняков" – Ярослава Ракицкого и Дмитрия Чигринского.

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Феликс Брых также имеет докторскую степень юриста, защитив докторскую диссертацию о спорте.

Аналитики контор в этом поединке пока на стороне "Динамо", принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,2. Но и у "Шахтера" велики шансы на успех – 3,1. Самая маловероятная здесь ничья – 3,5. Хотя на счет 1:1 самый низкий коэффициент – 5,8.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершился боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2

(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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