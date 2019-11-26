"Ювентус" – "Атлетико": где смотреть матч непримиримых с возможным скандалом, если не выйти Роналду

Роналду против "Атлетико" / Фото: Getty Images

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"Ювентус" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов за два тура до конца группового раунда. Победа в сегодняшнем поединке над испанским "Атлетико" забронирует за итальянцами первое место в группе D, а мадридцам для плей-офф достаточно и ничьей. По мнению букмекеров, туринцы – шестые в списке на победу в Лиге в этом году и выигрыш у такого грозного соперника, как команда Диего Симеоне, может повысить их котировки.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, покажет встречу "Воля Футбол". В Украине в прямом эфире его можно смотреть по OLL.TV.

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Турнирный расклад

В прошлом туре Лиги чемпионов "Атлетико" неожиданно проиграл на выезде "Байеру" 1:2, хотя до этого в активе леверкузенцев не было вообще ни одного очка. Испанцы подарили надежду немцам, но не смогли забронировать себе место в 1/8 турнира. В первом туре они смогли вытащить ничью в матче с "Ювентусом" – 2:2, хотя горели по ходу встречи со счетом 0:2.

Воспоминания о последнем визите в Турин у команды Симеоне тоже не радостные – поражение со счетом 0:3 и вылет в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Плюс "матрасники" еще не забивали на "Альянц Стэдиум". Да, "Ювентус", может быть, не совсем мотивирован, ведь набрал 10 очков в четырех встречах и уже двумя ногами в плей-офф, а "Атлетико" для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей. Но вряд ли команды с такими амбициями и таким прошлым будут катать ничью.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "В "Ювентусе" собраны игроки, которые хорошо подходят под стиль Сарри. Не сомневаюсь, что они будут среди претендентов на победу в этой Лиге чемпионов. Но мы в хорошей форме и способны бороться с "Ювентусом". Мы в хорошей форме, но хотим улучшить наши показатели в атаке, быть более стабильными. Нужно максимально выкладываться в каждом матче и пытаться победить. Роналду? Он – номер один, экстраординарный игрок. У него есть очень много способов, чтобы сделать разницу".

Смотрите, как готовится "Атлетико"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Периодами команда играет просто блестяще, но я хотел бы, чтобы мы были в отдельных вещах более стабильными. Противостоять с "Атлетико" трудно, но нам не стоит забивать голову тем, что будет делать соперник. Мы сфокусированы на том, насколько важно занять первое место. У меня хорошие отношения с Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это момент позитивный. Вчера он тренировался с партнерами. Кажется, его состояние улучшается, но у нас еще есть время все оценить. То же касается Де Лигта и Бернардески".

Кадровые интриги

Одна из главных интриг – кто выйдет в нападении у туринцев из троицы – Дибала, Игуаин, Роналду. Первые два в последнее время очень результативны, но Криштиану в хорошее время один может решить исход матча, да и не привык он сидеть в запасе. Вон к какому скандалу с тренером "Синьоры" привела его замена, а что будет, если он не выйдет в основе, и подумать страшно... Кстати, на днях мы писали, что шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увезти Роналду из "Ювентуса". Несмотря на полученную на выходных травму, рвется в бой голландский защитник "Юве" Маттейс де Лигт.

Итальянские СМИ считают, что это будет важная игра для Важная игра для Альваро Мораты, который из-за травмы пропустил первую встречу команд в сентябре. Испанец провел в "Ювентусе" два сезона и забил 27 голов. Теперь он набрал отличную форму и возвращается в Турин уже как футболист "Атлетико".

Кому отлают предпочтение букмекеры

Фаворитом контор стал "Ювентус" – 2.25 на победу туринцев – все-таки играют дома. На успех "Атлетико" – 3.4, и даже в этом матче более вероятна ничья – 3.1. Самый популярный счет как раз 1:1 – коэффициент 5.0, на минимальный выигрыш итальянцев – 6.5, на такой же счет в пользу испанцев – 8.5. Несмотря ни на что, главный претендент на забитый мяч – Роналду – 2.37, у гостей – бывший туринец Мората – 3.2.

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