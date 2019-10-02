"Ювентус" – "Байер" 3:0: Роналду перед Украиной оформил разгром "фармацевтов"

Благодаря домашней победе над клубом из Германии туринцы возглавили свою группу Лиги чемпионов

Криштиану Роналду против "Байера" / Фото: Reuters

Туринский "Ювентус" возглавил турнирную таблицу в группе D Лиги чемпионов после того, как на своем поле победил немецкий "Байер" со счетом 3:0.

Отметим, что оформил разгром "фармацевтов" Криштиану Роналду, что не сильно должно радовать украинских болельщиков. Ведь уже 14 октября сборной Украины предстоит играть против Роналду и его Португалии матч отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийский" – удержать набравшего такую форму Криштиану будет крайне сложно.

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Ювентус – Байер – 3:0

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 62, Роналду, 89

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 74), Пьянич, Матюиди – Бернардески (Рэмси, 78), Игуаин (Дибала, 83), Роналду

Байер: Храдецки – С. Бендер, Л. Бендер, Та, Венделл – Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80) – Фолланд, Хаверц, Демирбай (Амири, 46) – Аларио (Паулиньо, 68)

Предупреждения: Куадрадо – Арангис

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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