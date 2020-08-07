"Ювентус" – "Лион": где смотреть матч Лиги чемпионов

В пятницу, 6 августа, итальянский "Ювентус" встретится с французским "Лионом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц" и начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире встречу покажут в Украине на ТВ и в интернете. "Ювентус" – "Лион" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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В первом матче, который состоялся еще в феврале, "Лион" неожиданно обыграл "Ювентус" на своем поле со счетом 1:0. Единственный мяч в том поединке забил полузащитник Лукас Тузар. Тем не менее, это не означает, что французы являются фаворитами пары, ведь выстоять против чемпиона Италии не многим удается. Тем более, что сезон в Италии только закончился, а во Франции он был досрочно завершен еще в апреле.

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом сегодняшнего матча и дуэли в целом: коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 1.59, на ничью – 4.30, на победу "Лиона" – 5.70. Коэффициенты на выход в следующий раунд следующие: на "Ювентус" – 2.00, на "Лион" – 1.86.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Лион":

Футбол 2, live

Oll.tv (в подписке)

Футбол 2, суббота, 12:10 (повтор)

Футбол 1, суббота, 18:10 (повтор)

Футбол 2, воскресенье, 00:10 (повтор)

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В четвертьфинале Лиги чемпионов победитель пары "Ювентус" – "Лион" сыграет с лучшей командой пары "Реал" – "Манчестер Сити". В первом матче англичане обыграли испанцев в гостях со счетом 2:1. Онлайн "Манчестер Сити" – "Реал" уже есть на нашем сайте.

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