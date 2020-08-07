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"Ювентус" – "Лион": онлайн матча Лиги чемпионов

7 августа, 11:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мультимедийная трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 7 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом". Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц" и начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна мультимедийная трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН "ЮВЕНТУС" – "ЛИОН"

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В первом матче "Лион" на своем поле неожиданно для всех обыграл "Ювентус" со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Лукас Тузар. Сегодня французов устроит любая ничья, либо поражение в один мяч, при условии, что сам "Лион" забьет. Например, при счете 2:1, 3:2 и т. д. в пользу туринцев в следующий раунд выйдут "ткачи".

Если же после 90 минут матча счет будет 1:0 в пользу "Ювентуса", команды отыграют еще 30 минут дополнительного времени и могут пробить серию послематчевых пенальти в случае необходимости. Тем не менее, Ювентус, скорее всего, будет стараться решить вопрос об обладателе путевки в 1/4 финала в основное время.

Туринский клуб подходит к поединку в отличном настроении, ведь они в очередной раз завоевали золотые медали Серии А. В последних матчах сезона Маурицио Сарри дал отдохнуть своим лидерам, например, Криштиану Роналду вместе с семьей отдыхал на собственной яхте. В двух заключительных матчах сезона "Ювентус" потерпел поражения, но они не имели никакого турнирного значения.

"Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите. "Лион" защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный", – признался накануне Маурицио Сарри.

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"Лион" провел последний матч в чемпионате Франции еще в марте. Затем команда ушла в вынужденный отпуск и вернулась только в июле. В рамках подготовки к сезону "ткачи" провели пять спаррингов, а также успели открыть новый сезон во Франции матчем за Кубок лиги, где уступили "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти.

"Матч будет совсем не таким, как в прошлую пятницу. Мы очень рады, что играем на таком уровне, и очень хотим пройти в четвертьфинал. В "Ювентусе" много прекрасных игроков. Мы приехали сюда переполненными чувством скромности, но у при этом у нас много амбиций", – рассказал перед матчем главный тренер "Лиона" Руди Гарсия.

Сегодня "Ювентусу" не смогут помочь травмированные Маттиа Де Шильо, Дуглас Коста, Сами Хедира, а участие в матче Пауло Дибалы остается под вопросом. У "Лиона" точно не сыграет Юссуф Коне, под вопросом Марсело и Кенни Тете.

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Лион":

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Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Маурицио Сарри в основное время – 1.51, на ничью – 4.40, на победу "Лиона" – 6.90. А вот шансы команд на выход в следующий раунд одинаковые – коэффициент на это 1.93.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Лион":

Матч "Ювентус" – "Лион" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2". Также встречу онлайн покажут на сайте Oll.rv (в подписке).

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Лига чемпионов онлайн Ювентус Турин Лион Франция
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