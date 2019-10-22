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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Ювентус" – "Локомотив": где смотреть матч экс-тренера "Динамо" с одним из фаворитов сезона

22 октября, 12:16

Поединок пройдет в Турине, который со вчерашнего дня поливает дождь

"Ювентус" Турин

"Ювентус" Турин / Фото: Reuters

Во вторник, 22 октября, в дождливом Турине местный "Ювентус" на стадионе "Альянц" в рамках третьего тура групового этапа Лиги чемпионов примет московский "Локомотив". Начало матча в 22:00. Мы будем вести онлайн-трансляцию поединка "Ювентус" – "Локомотив".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале на "Матч ТВ". И ранее мы писали, кому предсказывают победу и голы букмекеры.

После двух туров "Ювентус" лидирует в группе D, уверенно переигра немецкий "Байер" 3:0 и упустив победу над мадридским "Атлетико" – 2:2. "Локомотив" также сумел взять три очка с немцами – 2:1, а вот "Атлетико" оказалось им не по зубам – 0:2. Сейчас россияне идут третьим в квартете с тремя очками, но отстают от лидирующих туринцев всего на одно очко.

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Победа в этом матче значительно повысит шансы на выход из группы обеих команд. А тренер "Локомотива" Юрий Семин, когда-то работавший и в киевском "Динамо", рассказал, что у него был свой источник, который помог лучше узнать чемпиона Италии: "Хеведес хорошо знает "Ювентус", в котором играл, хоть и немного".

Смотрите также обзор последнего матча "Ювентуса" в чемпионате Италии, где он вырвал победу у "Болоньи" 2:1.

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Лига чемпионов Юрий Семин Ювентус Турин Локомотив Москва трансляции

Источник: Сегодня|Спорт

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