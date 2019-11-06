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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Загреб готов обыграть "Шахтер": прогноз на матч ЛЧ от экс-звезды киевского "Динамо" Йерко Леко

6 ноября, 20:18

Леко напоминает, что даже против "Манчестер Сити" хорватский клуб держался очень достойно

Йерко Леко

Йерко Леко

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Бывший футболист киевского "Динамо" и загребского "Динамо" Йерко Леко поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" Загреб в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир" принимает "Шахтер". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Динамо Шахтер трансляция онлайн пройдет на нашем сайте.

"Раньше загребское "Динамо" не могло бросить вызов украинским командам, – сказал в эфире канала "Футбол 1" Йерко Леко. – Помню, мы играли с "Черноморцем" в Кубке УЕФА и проиграли. А теперь мы можем играть на равных с "Шахтером". Нынешнее загребское "Динамо", во главе с тренером Ненадом Бьелицой, пребывает на более высоком уровне, нежели было в мое время. Даже если взять матч с "Манчестер Сити", несмотря на поражение 0:2, наша команда смотрелась очень достойно"

Смотрите, как загребское "Динамо" играло с "МанСити" (0:2) и "Аталантой" (4:0)

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"Теперь есть хороший шанс впервые в истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Это будет огромным успехом. Думаю, что первая игра в Харькове показала, что "Динамо" готово обыграть "Шахтер" в Загребе. Но я считаю, что и здесь моим землякам будет очень тяжело", – заключил Йерко Леко

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

Как мы писали ранее, против "Шахтера" в матче с Загребом – карма нефартовой даты. Оба предыдущих матча в еврокубках, проходивших 6 ноября, "горняки" проиграли. Пришло время ломать традицию!

Смотрите, как "Шахтер" играл с загребским "Динамо" в Харькове

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб Йерко Леко

Источники: Dynamo.kiev.ua , Канал Футбол

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