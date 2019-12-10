Ливерпуль - Зальцбург / Фото: Reuters

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "РБ Зальцбург" будет принимать "Ливерпуль". Игра пройдет на "Ред Булл Арене" 10 декабря. Мы проведем онлайн матча "Зальцбург" – "Ливерпуль" с видео голов и яркими фото.

"Зальцбург" – "Ливерпуль" онлайн

"Зальцбург" занимает третье место в группе с семи набранными очками. "Быки" всеми силами цепляются за шанс выйти из группы. В борьбе команду Джесси Марша оставляют две победы над "Генком" и ничья с "Наполи". У "Зальцбурга" даже был шанс отобрать очки у "Ливерпуля" на выезде, когда "быки" сравняли счет после того, как летели 0:3, но "красные" на классе дожали австрийцев. Они жаждут реванша и просто мечтают оказаться в плей-офф ЛЧ.

"Ливерпуль" лидирует в группе Е с 10 очками в активе, но все еще не обеспечил себе выход в плей-офф. Команда Юргена Клоппа дважды не очень удачно сыграла с "Наполи", поэтому пришлось переложить решение задачи на последний тур.

На групповом этапе "красные" старались не сильно растрачивать силы, делая ставку на Премьер-лигу, но перспектива оказаться в Лиге Европы "Ливерпулю" совсем не улыбается. На "Зальцбург" будет максимальный настрой.

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У "Ливерпуля" две болезненные потери: Фабиньо и Матип. В Зальцбург также не поехал Адам Лаллана. Деян Ловрен и Вейналдум были включены в заявку из 19 человек.

Ориентировочный состав "Ливерпуля": Алиссон – Арнольд, Ван Дейк, Гомез, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

У "Зальцбурга" в лазарете хозяев остаются три игрока: Секу Койта, Патрик Фаркаш и Антуан Бернеде. У основного голкипера Цицана Станкович было подозрение на рецидив мышечной травмы, однако, судя по всему, он будет играть с первых минут.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Станкович – Кристенсен, Вебер, Онгюэн, Ульмер – Янузович, Слабослаи – Минамино, Холанд, Хвон – Дака

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Кстати, сам ван Дейк на вручении "Золотого мяча" подшутил над тем, что Криштиану Роналду не явился на церемонию, чем разозлил сестру португальца Катю Авейру. Девушка написала гневный пост в соцсетях, где перечислила все успехи Криштиану.

Вспомним, как несостоявшийся нидерландский победитель Вирджил ван Дейк голами помогал "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

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