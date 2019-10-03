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"Зальцбург" забил три гола "Ливерпулю" и проиграл: обзор матча Лиги чемпионов

3 октября, 00:25

Голы и лучшие моменты матча второго тура группового этапа

Английский "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле обыграл австрийский "Зальцбург". В первом тайме мерсисайдцы вели в счете в три мяча и казалось могут сотворить с "Зальцбургом" то, что они сделал с "Генком" в предыдущем матче. Но еще до перерыва гости один гол отквитали, а после перерыва, хоть и пропустили еще один мяч, забили дважды, заставив понервничать действующих победителе ЛЧ.

"Ливерпуль" – "Зальцбург" – 4:3
Голы: Мане (9), Робертсон (25), Салах (36, 69) – Хи Чхан (39), Минамино (56), Холанд (60)

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"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах (Кейта, 90).

"Зальцбург": Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

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Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов обзор видео голов Ливерпуль Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

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