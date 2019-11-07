Защитник "Манчестер Сити" вошел в историю Лиги чемпионов

Кайл Уокер стал в ворота и сделал сейв

/ Фото: AFP

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер занял место в воротах команды после удаления Клаудио Браво и попал в историю.

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Футболист стал первым англичанином за три года, совершившим сэйв в матче Лиги чемпионов. Последним, кому это удалось, был вратарь "Лестера" Бен Хэймер в игре с "Порту".

Напомним, что в матче "Аталанта" – "Ман Сити" основной голкипер "горожан" Эдерсон был заменен после первого тайма из-за повреждения. Вышедший на поле Клаудио Браво на 81-й минуте получил красную карточку за нарушение за пределами штрафной.

Так как в заявке "Сити" больше не было номинальных вратарей, вместо Рияда Мареза в игру вступил Уокер, надевший вратарский свитер.

Две недели назад в Манчестере "Аталанта" была бита с разгромным счетом 1:5. Единственный гол в составе итальянцев забил украинец Руслан Малиновский с пенальти. Это был дебютный гол нашего футболиста в составе клуба. Других встреч в истории противостояния команд не было.

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