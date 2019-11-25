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Защитник "Шахтера" Матвиенко готов и забивать "Манчестер Сити", и играть в английской команде

25 ноября, 21:10

Во вторник состоится встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "МанСити" и "Шахтером"

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне завтрашнего поединка Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером" представители украинской команды провели встречу с журналистами. "Манчестер Сити" – "Шахтер" трансляция онлайн уже идет на нашем сайте. Своими мыслями поделился защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.

- Вы не ждали, что "Аталанте" удастся отобрать очки у "Манчестер Сити". Подсмотрели у нее какие-то рецепты?

- Игру не пересматривали, но смотрели другие игры "Манчестер Сити", а также нашу прошлую игру с ним.

- О чем думает футболист, который сидит полчаса рядом с тренером на пресс-конференции и слушает, что он говорит?

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- Слушаю, что тренер говорит. Впитываю, учусь у него.

Читайте, что думает о завтрашней игре тренер хозяев Хосеп Гвардиола.

- Многие думают, что разница между игроками "Шахтера" и "Манчестер Сити" — космос. Как думаете лично вы?

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- Любой футболист "Шахтера", имея достаточно мотивации, может играть в такой команде. Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш игрок готов играть в "Манчестер Сити".

- Нет опасения "манчестерского проклятия"? Здесь "Шахтер" ни разу не забивал…

- Никогда о таком не слышал. Но, надеюсь, мы его прервем.

Смотрите, обзор сентябрьской встречи соперников в Харькове

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Николай Матвиенко

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , XSport

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