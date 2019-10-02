"Зенит" – "Бенфика": букмекеры больше верят в хозяев

Зенит - Бенфика / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

В среду, второго октября, на стадионе "Зенит Арена" в Санкт-Петербурге состоится второй матч группового этапа Лиги чемпионов между командами "Зенит" и "Бенфика". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Зенит" – "Бенфика" будет доступна на нашем сайте с фото и видео голов.

Букмекеры больше отдают предпочтение хозяевам. На Зенит можно поставить с коэффициентом в 2,28. Ничья расценивается в 3,40, а вот победа гостей в 3,25.

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"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице группы G, имея в активе одно очко. "Бенфика" находится на последней, 4-й, позиции, не набрав пока ни одного очка.

Кстати, нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

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