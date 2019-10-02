"Зенит" – "Бенфика": где смотреть поединок соперников группы G

Зенит - Бенфика / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-Петербуржский "Зенит" в среду, второго октября, в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле сыграет против португальской "Бенифики". Мы проведем онлайн матча "Зенит" – "Бенфика" с фото и видео голов.

В турнирной таблице у россиян одного очко, у португальцев – нет набранных пунктов.

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"Зенит" и "Бенфика" встречались между собой шесть раз. Команды одержали по три победы и забили по семь мячей.

Начало матча в 22:00. Прямую трансляцию противостояния между петербургским и лиссабонским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Кстати, нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

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