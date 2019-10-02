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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Зенит" – "Бенфика": где смотреть поединок соперников группы G

2 октября, 12:04

Матч пройдет на "Зенит Арене"

Зенит - Бенфика

Зенит - Бенфика / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-Петербуржский "Зенит" в среду, второго октября, в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле сыграет против португальской "Бенифики". Мы проведем онлайн матча "Зенит" – "Бенфика" с фото и видео голов.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
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Пр.
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О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
1
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Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ЛионЛионЛио
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ЗенитЗенитЗен
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
БенфикаБенфикаБен
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

В турнирной таблице у россиян одного очко, у португальцев – нет набранных пунктов.

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"Зенит" и "Бенфика" встречались между собой шесть раз. Команды одержали по три победы и забили по семь мячей.

Начало матча в 22:00. Прямую трансляцию противостояния между петербургским и лиссабонским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

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Кстати, нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

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Лига чемпионов Зенит Санкт-Петербург Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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