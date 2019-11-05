"Зенит" – "Лейпциг": где смотреть матч чемпионов России против "быков" из Германии

Во вторник, 5 ноября, состоится матч четвертого раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лейпцигом". Начало – в 19:55 по киевскому времени (20:55 – по московскому). Две недели назад в Германии немецкий клуб праздновал победу (2:1). Предрекают "Лейпцигу" выигрыш аналитики и в этот раз. Онлайн матча Зенит Лейпциг смотрите в трансляции на нашем сайте.
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Аналитики букмекерских контор называют "Лейпциг" фаворитом матча с "Зенитом". На победу немецкого клуба установлен коэффициент 2.35, на ничью – 3.70, на победу чемпионов "России" – 2.95. Таким образом вероятность выигрыша поединка "быками" из Лейпцига оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша "Зенита" – в 33 процента.
Отметим, что после трех туров "Лейпциг" лидирует в группе G, имея шесть очков. "Зенит" с четырьмя набранными баллами делит второе место с "Лионом".
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Где смотреть матч "Зенит" – "Лейпциг" 5 ноября. В прямом эфире матч чемпионов России против "быков" из Германии покажет канал "Футбол 2", а также сайт oll.tv (по подписке). Также трансляция поединка Лиги чемпионов состоится на нашем сайте.
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Кстати, по мнению аналитиков, наиболее вероятным автором гола в матче "Зенит" – "Лейпциг" является форвард гостей Вернер.
Самые вероятные авторы голов у "Зенита"
- Дзюба 2.70
- Азмун 2.95
- Дриусси – 4.50
Смотрите, как забивает Дзюба
Самые вероятные авторы голов у "Лейпцига"
- Вернер – 2.35
- Поульсен – 3.20
- Забитцер – 4.00
Смотрите, как забивает Вернер
Сравнение составов "Зенита" и "Лейпцига". По оценкам портала Transfermarkt, состав "Лейпцига" – в два с половиной раза дороже кадровой обоймы "Зенита" – 544 миллиона евро против 213 миллионов евро.
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Судья матча "Зенит" – "Лейпциг". Обслуживать сегодняшний матч будет Орель Гринфельд. На играх "Зенита" израильский рефери еще не работал, но за последний год дважды обслуживал поединки с участием российских клубов: "Краснодар" проиграл при нем в плей-офф Лиги Европы-2018/19 на выезде в Валенсии, а "Локомотив" во втором туре нынешней Лиги чемпионов дома уступил "Атлетико".
Главная дуэль матча "Зенит" – "Лейпциг" по версии УЕФА. Перед матчем большинство разговоров сводится к тому, кто из форвардов будет эффективнее: Артем Дзюба или Тимо Вернер. Оба сейчас в полном порядке. Дзюба провел за клуб 19 матчей, у него 10 голов и 11 ассистов, то есть в среднем голевое действие каждые 75 минут на поле. У Тимо Вернера 13 мячей и 6 голевых за 15 игр. Результативный эпизод с его участием случается в среднем каждые 64 минуты. Шикарные показатели.
Ориентировочные составы "Зенита" и "Лейпцига" от издания Kicker
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