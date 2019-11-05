"Зенит" – "Лейпциг": онлайн матча Лиги чемпионов

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Во вторник, 5 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов: "Зенит" примет немецкий "Лейпциг". Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция.

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ОНЛАЙН МАТЧА "ЗЕНИТ" – "ЛЕЙПЦИГ" – 0:0

"Успехом нельзя завладеть насовсем, успех можно разве что взять в аренду – и нужно каждый раз за него платить. Так что крупные победы в двух предыдущих матчах могут стать для нас и проблемой, если игроки вдруг выйдут на игру расслабленными. Мы понимаем, что невозможно выигрывать каждый раз, забивая шесть или восемь мячей. Но мы точно знаем, что победы 1:0 тоже будет достаточно", – сказал перед матчем наставник немцев Юлиан Нагельсман.

В третьем туре команды играли в Германии и тогда "Лейпциг" обыграл россиян со счетом 2:1. У хозяев поля голами отметились Лаймер и Забитцер, а у питерцев гол на своей счет записал бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. После трех туров "Лейпциг" возглавляет турнирную таблицу группы G, "Зенит" делит второе место с "Лионом", имея на два очка меньше.

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Ранее команды между собой встречались в сезоне 2017/2018 годов в 1/8 финала Лиги Европы. Дома немцы обыграли россиян со счетом 2:1, а на выезде расписали мировую 1:1 и прошли в следующий раунд.

Обзор матча "Зенит" – "Лейпциг":

Официальный сайт опубликовал ориентировочные составы команд на сегодняшний матч. Точно сегодня не смогут принять участие Малком и Маммана у "Зенита", а у "Лейпцига" пропустят поединок Вольф, Шик, Адамс, Конате. К слову, под угрозой дисквалификации на следующий матч находятся Ракицкий и Айдара.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Зенит": Кержаков; Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос; Шатов, Оздоев, Барриос, Дриусси; Дзюба, Азмун

Кержаков; Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос; Шатов, Оздоев, Барриос, Дриусси; Дзюба, Азмун "Лейпциг": Гулач; Клостерманн, Мюкиле, Упамекано, Хальстенберг; Лаймер, Деме; Забитцер, Форсберг; Вернер, Поульсен

Накануне поездки в Россию "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 8:0, а нападающий команды Тимо Вернер повторил уникальный рекорд чемпионата Германии, сделав в одном матче хет-трик и три ассиста. "Зенит" перед встречей Лиги чемпионов разошелся миром с ЦСКА 1:1 во внутреннем первенстве.

Букмекеры считают "Лейпциг" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.30, на ничью – 3.50, на победу "Зенита" – 3.00.

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