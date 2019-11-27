"Зенит" – "Лион": где смотреть поединок за второе место в группе G Лиги чемпионов

Французская и российская команды сегодня могут решить судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов

"Зенит" и"Лион" спорят за второе место

В одном из сегодняшних матчей Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и "Лион". В первом круге соперники сыграли во Францию вничью – 1:1. К пятому туру с отрывом в три очка подошла команда из Лиона, занимающая второе место в квартете G. Однако если питерцы на своем поле смогут победить, то не только догонят конкурента в борьбе за выход плей-офф по очкам, но и опередят его за счет преимущества в личных встречах. К слову, смотрите расписание трансляций, ставки букмекеров и результаты всех поединков среды.

Начнется встреча в 19:55. В Украине прямую трансляцию будет вести телеканал "Футбол 2", а также платформа OLL.TV.

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Букмекеры склоняются к мысли, что к успеху ближе хозяева. Коэффициент на их победу составляет 2.15, тогда как на гостей аж 3.40. В другой паре в группе G в 22:00 начнут в Германии встречу "Лейпциг" и "Бенфика".

К слову, на нашем сайте уже стартовала "Барселона" – "Боруссия" трансляция поединка группы F.

Смотрите, как "Зенит" и "Лион" сыграли между собой в первом туре

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