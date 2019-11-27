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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Зенит" – "Лион": где смотреть поединок за второе место в группе G Лиги чемпионов

27 ноября, 15:00

Французская и российская команды сегодня могут решить судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов

"Зенит" и"Лион" спорят за второе место

"Зенит" и"Лион" спорят за второе место

В одном из сегодняшних матчей Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и "Лион". В первом круге соперники сыграли во Францию вничью – 1:1. К пятому туру с отрывом в три очка подошла команда из Лиона, занимающая второе место в квартете G. Однако если питерцы на своем поле смогут победить, то не только догонят конкурента в борьбе за выход плей-офф по очкам, но и опередят его за счет преимущества в личных встречах. К слову, смотрите расписание трансляций, ставки букмекеров и результаты всех поединков среды.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
4
3
0
1
6
4
2
9
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П В
2
ЛионЛионЛио
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н
3
ЗенитЗенитЗен
4
1
1
2
5
6
-1
4
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н
4
БенфикаБенфикаБен
4
1
0
3
5
9
-4
3
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П В П П

Начнется встреча в 19:55. В Украине прямую трансляцию будет вести телеканал "Футбол 2", а также платформа OLL.TV.

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Букмекеры склоняются к мысли, что к успеху ближе хозяева. Коэффициент на их победу составляет 2.15, тогда как на гостей аж 3.40. В другой паре в группе G в 22:00 начнут в Германии встречу "Лейпциг" и "Бенфика".

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