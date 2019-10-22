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Ждем голы и победу "Шахтера": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов с "Динамо"

22 октября, 11:58

Вероятность победы "горняков" равняется 57 процентам

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" встретится с загребским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок имеет важнейшее значение в свете борьбы за путевку в плей-офф турнира, ведь оба коллектива на данный момент имеют по три очка и команда, которая наберет больше очков в двух спаренных матчах, станет главным фаворитом на второе место в группе С. "Шахтер" – "Динамо" Загреб трансляция есть на нашем сайте.

Эксперты называют "Шахтер" фаворитом домашнего матча с чемпионами Хорватии. Коэффициент на победу "горняков" составляет 1.70, тогда как ставку на победу "Динамо" Загреб можно сделать с котировкой 5.50, а на ничью – 3.80. Таким образом, вероятность исхода сегодняшнего поединка оценивается так: победа "Шахтера" 57 процентов, ничья 25 процентов, победа "Динамо" 18 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество голов в Харькове. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.83, а на "меньше 2,5 голов" можно поставить за котировку 2.05. Т.е. с вероятностью в 53 процента будет забито три или больше гола в матче "Шахтер" – "Динамо" Загреб.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Динамо"

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Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

  • Жуниор Мораес – 2.15 (коэффициент на "забьет гол")
  • Маркос Антонио – 2.95
  • Тайсон – 3.30

Вероятные авторы голов в составе "Динамо" Загреб:

  • Бруно Петкович – 3.85
  • Дани Ольмо – 4.75
  • Мислав Оршич – 5.50

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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