Ждем голы и победу "Шахтера": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов с "Динамо"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" встретится с загребским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок имеет важнейшее значение в свете борьбы за путевку в плей-офф турнира, ведь оба коллектива на данный момент имеют по три очка и команда, которая наберет больше очков в двух спаренных матчах, станет главным фаворитом на второе место в группе С. "Шахтер" – "Динамо" Загреб трансляция есть на нашем сайте.

Эксперты называют "Шахтер" фаворитом домашнего матча с чемпионами Хорватии. Коэффициент на победу "горняков" составляет 1.70, тогда как ставку на победу "Динамо" Загреб можно сделать с котировкой 5.50, а на ничью – 3.80. Таким образом, вероятность исхода сегодняшнего поединка оценивается так: победа "Шахтера" 57 процентов, ничья 25 процентов, победа "Динамо" 18 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество голов в Харькове. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.83, а на "меньше 2,5 голов" можно поставить за котировку 2.05. Т.е. с вероятностью в 53 процента будет забито три или больше гола в матче "Шахтер" – "Динамо" Загреб.

Реклама

Где смотреть матч "Шахтер" – "Динамо"

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

Жуниор Мораес – 2.15 (коэффициент на "забьет гол")

Маркос Антонио – 2.95

Тайсон – 3.30

Вероятные авторы голов в составе "Динамо" Загреб:

Бруно Петкович – 3.85

Дани Ольмо – 4.75

Мислав Оршич – 5.50

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама