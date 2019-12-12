Живая легенда: Буффон провел 51-й "сухой" матч в ЛЧ и стал вторым в писке самых возрастных игроков

Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера"

Джанлуиджи Буффон / Фото: AFP

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера" (2:0). Таким образом, для 41-летнего итальянца это стала 51-я игра в турнире без пропущенных голов. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя голландца Эдвина ван дер Сара (50), сообщает Gracenote Live.

Лидером по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов является голкипер "Порту" Икер Касильяс – 57.

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Также Буффон стал вторым в списке самых возрастных футболистов, игравших в Лиге чемпионов. На момент поединка против "Байера" вратарю "Старой синьоры" исполнилось 41 год и 317 дней. Рекордсменом является Марко Баллотта, который в сезоне-2007/08 выходил на поле в возрасте 43 лет и 252 дней. Кстати, накануне вратарь "Генка" стал самым юным голкипером в истории Лиги чемпионов.

Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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