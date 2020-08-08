Зидан-тренер впервые так "провалился" в Лиге чемпионов, пострадав от специалиста по "Реалу"

Французский специалист впервые за четыре года в Мадриде не выиграл Лигу чемпионов

Вчерашний вылет мадридского "Реала" от "Манчестер Сити" остановил феноменальную серию выступлений испанского клуба в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана. Дело в том, что предыдущие три сезона, когда "Реал" играл в элитном турнире с французским тренером, он неизменно побеждал – в 2016, 2017, 2018 годах.

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Правда, в сезоне 2015/2016 Зидан возглавил команду зимой, но успешно провел с ней все стадии плей-офф. В сезоне 2018/2019 "сливочных" тренировал Сантьяго Солари, который в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала – как и нынче Зинедин.

Примечательно, что "Реал" пострадал от самого главного своего обидчика – каталонца Хосепа Гвардиолы. Нынешний тренер "Манчестер Сити" 11 раз обыгрывал мадридскую команду – больше всех других наставников в XXI веке. При этом Гвардиола по четыре раза уступал и играл вничью с мадридцами.

По девять раз "Реал" удавалось обижать аргентинскому тренеру "Атлетико" Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде, последние три года работавшему в "Барселоне".

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Кстати, Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса".

Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" – "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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