Українська
$ 27,68
32,8

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Зидан-тренер впервые так "провалился" в Лиге чемпионов, пострадав от специалиста по "Реалу"

8 августа, 09:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Французский специалист впервые за четыре года в Мадриде не выиграл Лигу чемпионов

Вчерашний вылет мадридского "Реала" от "Манчестер Сити" остановил феноменальную серию выступлений испанского клуба в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана. Дело в том, что предыдущие три сезона, когда "Реал" играл в элитном турнире с французским тренером, он неизменно побеждал – в 2016, 2017, 2018 годах.

Реклама

Правда, в сезоне 2015/2016 Зидан возглавил команду зимой, но успешно провел с ней все стадии плей-офф. В сезоне 2018/2019 "сливочных" тренировал Сантьяго Солари, который в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала – как и нынче Зинедин.

Примечательно, что "Реал" пострадал от самого главного своего обидчика – каталонца Хосепа Гвардиолы. Нынешний тренер "Манчестер Сити" 11 раз обыгрывал мадридскую команду – больше всех других наставников в XXI веке. При этом Гвардиола по четыре раза уступал и играл вничью с мадридцами.

По девять раз "Реал" удавалось обижать аргентинскому тренеру "Атлетико" Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде, последние три года работавшему в "Барселоне".

В тренде
"Босс" Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом: онлайн-трансляция боев
Реклама

Кстати, Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса".

Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" – "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан антирекорд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футболФутбол
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Когда стартуют
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов
Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал конкретное предложение
Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал конкретное предложение "Шахтеру" по трансферу "джокера"Футбол
УЕФА поиздевался над болельщиками
УЕФА поиздевался над болельщиками "Динамо", поздравив с днем рождения звезду "Баварии"Футбол
Все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью
Все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью "Спасибо"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять