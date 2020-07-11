13 крутых поединков на "Бойцовском острове": онлайн шоу UFC251

Анонс и прогноз на турнир UFC251, текстовая трансляция боев главного карда

В ночь на воскресенье на искусственном острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ (его прозвали "Бойцовский остров") состоится первый вечер боев из запланированной серии из четырех турниров за две недели. Первое событие носит название UFC251, и состав участников в нем грандиозный. Октагон глава Абсолютного бойцовского чемпионата разместил на пляже, а в главном поединке сойдутся Камару Усман и Хорхе Масвидаль.

Онлайн UFC 251

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Вторым по значимости поединком турнира станет бой Александр Волкановски (Австралия) – Макс Холлоуэй (США) за титул чемпиона UFC в полулегком весе. В еще одном чемпионском поединке россиянин Петр Ян сразится с бразильцем Жозе Алдо (легчайший вес).

Захватывающими обещают стать два женский боя основного карда. Джессика Андраде и Роуз Намаюнас проведут битву-реванш, а секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант выйдет в октагон против бразильянки Аманды Рибас.

Пейдж Ванзант

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Когда начало боев UFC251. Поединки стартуют в 01:00 ночи воскресенья по киевскому времени, 12 июля. В это время стартуют ранние "прелимы". Предварительный кард начнется в 03:00, и бои главного карда – в 05:00. Бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль стартует в 07:00.

Где смотреть бои UFC251. В Украине бои, начиная с основного карда, можно смотреть на канале Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

Все бои UFC 251, время начала и котировки:

01:00 Мартин Дэй – Дэйви Грант: 1.57 – 2.58

Вероятность результата: 62% – 38%.

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01:30 Кэрол Роса – Ванесса Мело: 1.42 – 3.10

Вероятность результата: 69% – 31%.

02:00 Раулиан Пайва – Жалгас Жумагулов: 1.70 – 2.30

Вероятность результата: 58% – 42%.

02:30 Марцин Тыбура – Максим Гришин: 1.95 – 1.95

Вероятность результата: 50% – 50%.

03:00 Леонардо Сантос – Роман Богатов: 1.64 – 2.40

Вероятность результата: 59% – 41%.

03:30 Макван Амирхани – Дэнни Генри: 1.51 – 2.75

Вероятность результата: 65% – 35%.

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04:00 Муслим Салихов – Элизеу Дос Сантос: 1.72 – 2.25

Вероятность результата: 57% – 43%.

04:30 Волкан Оздемир – Иржи Прохазка: 1.66 – 2.37

Вероятность результата: 59% – 41%.

05:00 Аманда Рибас – Пейдж Ванзант: 1.12 – 7.55

Вероятность результата: 87% – 13%.

05:30 Роуз Намаюнас – Джессика Андраде: 1.49 – 2.83

Вероятность результата: 65% – 35%.

06:00 Петр Ян – Жозе Алдо: 1.46 – 3.12

Вероятность результата: 68% – 32%.

06:30 Александр Волкановски – Макс Холлоуэй: 1.48 – 3.04

Вероятность результата: 67% – 33%.

07:00 Камару Усман – Хорхе Масвидаль: 1.41 – 3.38

Вероятность результата: 71% – 29%.

Смотрите видео, как Пейдж Ванзант на карантине тренировалась с мужем:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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