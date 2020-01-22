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180 дней без драк: Макгрегор нанес "Ковбою" травмы, которые оказались гораздо серьезнее, чем думали

22 января, 12:49

Помимо пострадавшего носа, у Серроне перелом стенки орбиты

Макгрегор - Серроне

Макгрегор - Серроне / Фото: Reuters

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Американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне могут на полгода запретить выходить в октагон – таковы последствия травм, полученных 19 января в Лас-Вегасе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC 246.

Поединок в Неваде проходил в полусредней весовой категории. После сильного удара ногой и многочисленных ударов руками американский "Ковбой" получил перелом носа и перелом стенки орбиты, в связи с чем его восстановление может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Сообщает MMAjunkie. Отметим, что на счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

А Макгрегор после сумасшедшей победы над Серроне подался "во все тяжкие". После боя ирландец посетил один из ночных клубов Лас-Вегаса, где отпраздновал успех с фанатами. На видео можно видеть, как Конор ставил автографы на бутылках от виски его производства, а также на обуви фанатов. Боец также стоял у диджейского пульта.

Напомним, для Конора поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

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Дональд и Линдси Серроне Видео: Instagram

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