Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"А ведь до сентября не так уж и далеко": Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой

12 апреля, 20:53

Максим Перепелица

Хабиб считает, что все закончится к сентябрю

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором мог намекать на сроки проведения своего следующего боя.

"А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?" — написал Нурмагомедов.

Читайте также: "К подобному никто не мог подготовиться": президент UFC вступился за Нурмагомедова

Отметим, что 18 апреля Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном. Однако бой был отменен, так как вернувшийся в Россию Хабиб не мог покинуть страну из-за пандемии коронавируса. Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Вместо Нью-Йорка UFC 249 планировалось провести на территории индейской резервации в Калифорнии, но в итоге был отменен и сам турнир.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

Скучаете по ММА? Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Реклама

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс
Сексуальная звезда ММА порадовала поклонников новым откровенным фото
Сексуальная звезда ММА порадовала поклонников новым откровенным фотоMMA
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженнойMMA
Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведением
Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведениемMMA
"Привет, соседи": очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантинаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...