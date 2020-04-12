"А ведь до сентября не так уж и далеко": Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором мог намекать на сроки проведения своего следующего боя.

"А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?" — написал Нурмагомедов.

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Отметим, что 18 апреля Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном. Однако бой был отменен, так как вернувшийся в Россию Хабиб не мог покинуть страну из-за пандемии коронавируса. Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Вместо Нью-Йорка UFC 249 планировалось провести на территории индейской резервации в Калифорнии, но в итоге был отменен и сам турнир.

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

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