Американская "Бритва" против русского "Драго" в клетке: анонс боя супертяжеловесов в Лас-Вегасе

Сегодня вечером в Лас-Вегасе пройдет вечер боев UFC Fight Night, в главном поединке которого сойдутся супертяжеловесы – американец Кертис Блейдс по прозвищу "Бритва" и российский боец Александр Волков с боевым псевдонимом "Драго". Бой начнется в 05:00 утра воскресенья по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна на канале Setanta Sports.

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31-летний Александр Волков провел в профессиональном ММА внушительные 38 поединков: 31 победа и 7 поражений. В 2018 году он был явным аутсайдером поединка против Фабрисио Вердума, но сумел победить нокаутом в четвертом раунде. Боевой вес российского "Драго" – 108 килограммов, он занимает седьмую строчку рейтинга бойцов этой категории в UFC.

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29-летний Кертис Блейдс провел 16 поединков: 13 побед и 2 поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Побеждал Алистара Оверима, Алексея Олейника, Марка Ханта, Джуниора дос Сантоса и других звезд дивизиона. На данный момент Блэйдс занимает четвертую строчку рейтинга супертяжелого дивизиона UFC. "Бритва" является рекордсменом весовой категории по общему количеству тейкдаунов (45), их точности (55,6%), а также времени, проведенному на своих соперниках (43 минуты). При этом американец побеждает не после удушающих или болевых приемов, а любит именно "добивать" соперников ударами. Боевой вес Кертиса – 115 килограммов.

Эксперты называют американца большим фаворитом поединка. Коэффициент на победу Блейдса составляет всего 1.28, а на успех Александра Волкова – 4.47. Аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата боя: победа Блейдса 78 процентов, победа Волкова 22 процента.

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