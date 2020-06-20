Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Американская "Бритва" против русского "Драго" в клетке: анонс боя супертяжеловесов в Лас-Вегасе

20 июня, 20:53

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Ночью состоится поединок Александра Волкова и Кертиса Блейдса, американец - большой фаворит

Сегодня вечером в Лас-Вегасе пройдет вечер боев UFC Fight Night, в главном поединке которого сойдутся супертяжеловесы – американец Кертис Блейдс по прозвищу "Бритва" и российский боец Александр Волков с боевым псевдонимом "Драго". Бой начнется в 05:00 утра воскресенья по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна на канале Setanta Sports.

Реклама

Читайте также: Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсом

31-летний Александр Волков провел в профессиональном ММА внушительные 38 поединков: 31 победа и 7 поражений. В 2018 году он был явным аутсайдером поединка против Фабрисио Вердума, но сумел победить нокаутом в четвертом раунде. Боевой вес российского "Драго" – 108 килограммов, он занимает седьмую строчку рейтинга бойцов этой категории в UFC.

В тренде
Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как "Шахтер" доиграет еврокубок
Реклама

29-летний Кертис Блейдс провел 16 поединков: 13 побед и 2 поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Побеждал Алистара Оверима, Алексея Олейника, Марка Ханта, Джуниора дос Сантоса и других звезд дивизиона. На данный момент Блэйдс занимает четвертую строчку рейтинга супертяжелого дивизиона UFC. "Бритва" является рекордсменом весовой категории по общему количеству тейкдаунов (45), их точности (55,6%), а также времени, проведенному на своих соперниках (43 минуты). При этом американец побеждает не после удушающих или болевых приемов, а любит именно "добивать" соперников ударами. Боевой вес Кертиса – 115 килограммов.

Эксперты называют американца большим фаворитом поединка. Коэффициент на победу Блейдса составляет всего 1.28, а на успех Александра Волкова – 4.47. Аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата боя: победа Блейдса 78 процентов, победа Волкова 22 процента.

Ранее мы писали, что красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз анонс MMA UFC Александр Волков смешанные единоборства Кертис Блейдс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-Вегасе
Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-ВегасеMMA
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла "бой" весам: анонс турнира UFC 13 июняMMA
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причинаБокс
"Опасно для жизни": девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССРMMA
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допингMMA
Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость,
Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять