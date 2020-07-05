Автор самого быстрого нокаута в UFC готов заменить претендента с коронавирусом в чемпионском бою

Главный поединок UFC 251 все еще может состояться

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль готов заменить Гилберта Бернса в чемпионском поединке против Камару Усмана, который должен был пройти в рамках турнира UFC 251 11 июля на "Бойцовском острове", но оказался под угрозой срыва после того, как у Бернса обнаружили коронавирус.

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Масвидаль готов выйти на поединок, несмотря на то, что до него остается всего неделя. Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хелвани на своей странице в Twitter, переговоры между бойцами продвигаются успешно.

В соглавном бою чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски будет противостоять бывшему обладателю пояса чемпиону Максу Холлоуэю. Именно Волкановски в декабре 2019 года отобрал у Холлоуэя чемпионский пояс и прервал серию Макса из 13 боев без поражений. У Волкановски серия из 18 побед подряд.

Также в бою за вакантный титул UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Этот титул стал вакантным после ухода на пенсию Генри Сехудо. В своем последнем поединке в карьере Сехудо на UFC 249 нокаутом одолел Доминика Круза.

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Украшением вечера UFC станет реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской красоткой Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.

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