Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Белорусу из "Универсального солдата" заехали между ног: "старик" Орловский проучил дебютанта

14 мая, 10:01

Олег Люлька

Несмотря на запрещенный прием в исполнении бразильского дебютанта Линса, "Питбуль" добыл уверенную победу

В одном из поединков главного карда на турнире по смешанным единоборствам во Флориде сошлись бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский по прозвищу "Питбуль", которому недавно исполнился 41 год, и дебютант промоушена из Бразилии – 34-летний Филипе "Монстр" Линс. Орловский победил, хотя по ходу поединка ему довелось пропустить запрещенный удар в самое больное для мужчины место.

Читайте также: Уничтожение фаворита: бразилец Тейшейра до полусмерти избил "Львиное сердце" из США

Реклама

Во время поединка бразилец Филипе Линс нанес Андрею Орловскому крайне неприятный удар между ног, заставив белоруса скорчиться от безумно неприятной боли. Однако Орловского запрещенный прием в исполнении соперника не вывел из себя, более того, он проучил новичка UFC. Пропустив немало в первом раунде, в двух последующих белорус принялся расстреливать бразильца и в итоге добыл уверенную победу над ним по очкам – 30-27, 30-27, 29-28.

"Спасибо Господу, моей команде и людям, которые мне помогали. Я счастлив. Наверное, это прозвучит ох**нительно странно, но в условиях пандемии тренировочный лагерь сложился очень хорошо для меня, – сказал после победы над Филипе Линсом Андрей Орловский. – Я был зажат в первом раунде, но затем начал включаться, и план на бой сработал на ура. В этот раз я сделал домашнюю работу и бился именно так, как мы готовились. Мне уже надоело проигрывать. Сейчас я чувствую, что у меня новый этап карьеры. Пора показать, чего я стою".

Линс vs Орловский

Реклама

Линс vs Орловский / Фото: Reuters

Читайте также: Женская ярость: жестокая американка страшно изуродовала лицо канадки на турнире UFC во Флориде

Отметим, что для соответствия прозвищу "Питбуль" Андрей Орловский использует капу с двумя "клыками". Также он участвовал в съемках нескольких фильмов, в числе которых "Универсальный солдат 3: Возрождение" 2010 года и "Универсальный солдат 4", который вышел на экраны в 2012 году.

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC смешанные единоборства Андрей Орловский Запрещенный

Источники: Сегодня|Спорт , Fightnews

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса
Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавирусаMMA
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантинаБокс
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозы
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозыMMA
"Что это за памперс на тебе?": борец Грицай повторно вызвал на бой Усика, сравнив его с ПутинымБокс
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видео
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видеоMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...