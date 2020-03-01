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Бенавидес против Фигейредо и возвращение Спивака: список боев и где смотреть UFC Fight Night 169

1 марта, 00:15

В главном поединке вечера будет разыгран титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

1 марта в Норфолке, штат Виргиния, США, пройдет вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 169. Главным поединком турнира станет бой за звание чемпиона в наилегчайшем весе (56,7 кг) между американцем Джозефом Бенавидесом и Дейвисоном Фигейредо из Бразилии. Правда, претендовать на титул сможет только Бенавидес – Фигейредо провалил взвешивание перед боем и не сможет завоевать пояс.

Отметим, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо 20 декабря 2019 года объявил, что отказывается от титула в наилегчайшем весе и сконцентрируется на боях в легчайшем весе.

Добавим, что в турнире UFC Fight Night 169 выступит украинец Сергей Спивак. Для нашего бойца это будет третий бой в промоушене. Ранее он неудачно дебютировал в UFC, проиграв Уолту Харрису. Правда, он уже успел закрыть то поражение победой над Тай Туивасом в октябре прошлого года. Интересно, что украинец выступает в промоушене под молдавским флагом. Ранее Спивак был чемпионом украинской организации WWFC.

Бои предварительного карда начнутся около 2 часов ночи по киевскому времени. Основной кард начнет бои примерно в 4 часов утра по Киеву, а главный бой – около семи.

ГЛАВНЫЙ КАРД:

  • Наилегчайший вес: Джозеф Бенавидес (28-5-0) – Дейвисон Фигейреду (17-1-0)
  • Полулегкий вес – женщины: Фелиша Спенсер (7-1-0) – Зара Файрн дос Сантос (6-3-0)
  • Полутяжелый вес:Ион Куцелаба (15-4 -0) – Магомед Анкалаев (12-1-0)
  • Полулегкий вес – женщины: Меган Андерсон (10-4-0) – Норма Дюмон (4-0-0)
  • Полулегкий вес: Грант Доусон (14-1-0) – Дэррик Миннер (23-10-0)
  • Легкий вес: Габриэль Сильва (7-0-0) – Кайлер Филлипс (6-1-0)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

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  • Легкий вес: Луис Пенья (7-2-0) – Алекс Муноз (6-0-0)
  • Легчайший вес: Габриэл Силва (8-1-0) – Кайлер Филлипс (6-1-0)
  • Средний вес: Брендан Аллен (13-3-0) – Том Брис (11-1-0)
  • Тяжелый вес: Марчин Тыбура (17-6-0) – Сергей Спивак (10-1-0)
  • Полулегкий вес: Джордан Гриффин (17-7-0) – ТиДжей Браун (14-6-0)
  • Полулегкий вес: Аалон Круз (8-2-0) – Спайк Карлайл (8-1-0)
  • Полусредний вес: Шон Брэди (11-0-0) – Исмаил Наурдиев (19-3-0)

Прямая трансляция UFC Fight Night 169 в Украине состоится на канале Setanta Sports Ukraine. Трансляция боев начнется с трех часов ночи. Также поединок покажут на следующих спутниковых каналах:

  • 5 LIVE (Израиль)
  • BT Sport 2 (Великобритания)
  • Cytavision Sports 3 (Кипр)
  • Eleven Sports 3 (Бельгия)
  • Fight Channel (Хорватия)
  • MAX Sport 2 HD (Болгария)
  • Nova Sport 2 (Чехия)
  • RMC Sport 4 HD (Франция)
  • S Sport 1 (Турция)
  • Sport TV1 (Португалия)

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