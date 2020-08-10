Безжалостно забила соперницу и исполнила сексуальный танец: яркое шоу от новой звезды MMA

Это был третий бой для 22-летней Валери Лореды в промоушене Bellator

В этот уикенд в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 243, в рамках которого Чендлер супербыстро нокаутировал Хендерсона. Однако еще более яркой стала встреча американо-парагвайской красавицы Валери Лореды с Тарой Графф. Для 22-летней Лореды это была только третья схватка в ММА, однако девушка уже имеет солидную армию поклонников благодаря эффектной внешности и зажигательным танцам.

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Вот и в этот вечер Валери не обошлась без шоу. Тара успела пропустить достаточно ударов уже в первом раунде, а во втором ее мучения были закончены. Лореда нокаутировала соперницу уже на последних секундах второй пятиминутки – сначала отправила на настил правым хуком, а потом ринулась добивать в партере. И только судья остановил бой, победительница тут же ринулась в пляс, соблазнительно работая бедрами.

Отметим, что осенью 2018 года Лореда подписала контракт с Bellator MMA, а дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019-го, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне того же года она выиграла у Ларкин Дэш решением судей. Недавно она пообещала провести два боя до 2021 года, и первый из них получился запоминающимся.

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