Бились за сотни тысяч: стали известны гонорары на вечере смешанных единоборств во Флориде UFC171

В мероприятии приняли участие 20 бойцов, а больше всех получил не победитель главного боя

В ночь на четверг по киевскому времени в Джексонвилле прошел турнир по смешанным единоборствам UFC171. Эти соревнования были вторым из трех, которые Дана Уайт организовал во США во время пандемии коронавируса. В главном бою вечера бразилец Тейшейра избил американца Энтони Смита.

И вот стали известны гонорары, которые бойцы получили за свои сражения. Самые солидные призовые получил Андрей Орловский, хотя белорусу из "Универсального солдата" заехали между ног. А призовые участников основного поединка разнятся почти в два раза – 230 и 130 тысяч долларов. Всего же из 20 бойцов, которые выходили в октагон, более ста тысяч заработали пятеро.

Информацию об этом опубликовал в соцсетях инсайдер Джед Гудман.

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Вторым по солидности гонораром отметился американец Бен Ротвелл. Как мы писали, на UFC171 Ротвелл победил Сен-Прю решением судей: даже гонг не остановил их рубку.

Теперь ожидается третий турнир UFC во Флориде, который должен состояться уже в ближайшую субботу, 16 мая.

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