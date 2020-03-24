"Блокировка, всем вместе": Макгрегор призвал правительство Ирландии закрыть границы

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал лидеров и жителей своей родной страны принять необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях настаивает на полном закрытии страны.

"Пока мы обсуждаем, нужно ли полностью закрыть страну, я хочу сказать, что мы должны это сделать. Любое время, которое мы тратим на это обсуждение, бесполезно. Я могу опознать тяжелый бой, когда вижу такой. Сейчас именно тот случай. Я хочу обратиться к своим людям, великим людям Ирландии. В этом мы все должны принять участие. Мы все стоим в красном углу, ждем гонга, поэтому давайте соберемся вместе и сами ударим в гонг, включая людей по всему миру! Вперед, Ирландия, вперед, остальной мир! Блокировка, всем вместе! Вместе мы выстоим! Да благословит нас всех Господь", — сказал Макгрегор в видеообращении.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Реклама

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама