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Боец девять раз просил остановить бой, но тренер отказался: бой UFC чуть не обернулся трагедией

21 июня, 12:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Макс Рохскопф согласился на поединок за пять дней до этого и не успел подготовиться

Первый бой на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Лас-Вегасе, в главном поединке которого американец Кертис Блейдс с рекордом выиграл у россиянина Александра Волкова, обернулся скандалом. Остин Хаббард победил Макса Рохскопфа техническим нокаутом, точнее, из-за отказа соперника продолжать бой. Но этому предшествовала целая драма.

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Рохскопф дебютировал в UFC, согласившись на бой с Хаббардом за пять дней до него. Учитывая минимум времени для подготовки, Макс полностью уступал сопернику в клетке. Еле выстояв два раунда, за которые он поймал достаточно ударов, в перерыве боец девять раз просил тренера остановить бой, но тот наотрез отказывался.

Остановить поединок удалось только после вмешательства рефери. Теперь тренеру грозят серьезные неприятности, ведь он наплевал на здоровье своего бойца, а ведь поединок для Рохскопфа мог завершиться трагедией. Расследовать инцидент пообещали в Атлетической комиссии штата Невада.

"Мы определенно обратим внимание на этот эпизод. Возможно, к тренерам последуют санкции – не похоже, что они заботятся о бойце. Очевидно, он не хотел выходить", – цитирует ESPN исполнительного директора Атлетической комиссии штата Невада.

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UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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