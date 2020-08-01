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Боец из ОАЭ едва не задушил соперника, а затем набросился на рефери

1 августа, 09:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Провинившегося бойца исключили из промоушена UAE Warriors

Боец смешанных единоборств Ахмад Аль-Дармаки был исключен из промоушена UAE Warriors после того, как напал на рефери на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби. Боец из ОАЭ удушающим вынудил сдаться россиянина Богдана Кириленко, но даже после того, как соперник подал знак, Ахмад не отпускал его шею и продолжал душить.

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Рефери Марку Годдарду пришлось оттаскивать Аль-Дармаки, а тот в ответ набросился на него. Удивительно, что Годдард сдержал свои кулаки, ведь он является бывшим бойцом и мог бы легко поставить на место выскочку.

Позже на официальных страницах промоушена появилось сообщение о том, что Ахмад Аль-Дармаки был исключен из "Воинов ОАЭ".

Ранее мы писали, что украинские бойцы покажут себя после длительного карантина: в Харькове пройдет второй турнир серии "путь в WWFC". По итогам серии Kharkiv Open Cup четыре бойца получат полноценный контракт с лигой и смогут бороться за чемпионские пояса.

Также мы писали, что главная звезда UFC Хабиб Нурмагомедов первый бой после смерти отца проведет 24 октября. Соперником россиянина станет обидчик Фергюсона Джастин Гэтжи.

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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