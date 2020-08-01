Боец из ОАЭ едва не задушил соперника, а затем набросился на рефери

Боец смешанных единоборств Ахмад Аль-Дармаки был исключен из промоушена UAE Warriors после того, как напал на рефери на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби. Боец из ОАЭ удушающим вынудил сдаться россиянина Богдана Кириленко, но даже после того, как соперник подал знак, Ахмад не отпускал его шею и продолжал душить.

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Рефери Марку Годдарду пришлось оттаскивать Аль-Дармаки, а тот в ответ набросился на него. Удивительно, что Годдард сдержал свои кулаки, ведь он является бывшим бойцом и мог бы легко поставить на место выскочку.

Позже на официальных страницах промоушена появилось сообщение о том, что Ахмад Аль-Дармаки был исключен из "Воинов ОАЭ".

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