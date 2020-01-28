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Боец MMA, который охранял порядок в образе супергероя, арестован за торговлю наркотиками

28 января, 11:48

Бен Фодор продал семь граммов наркотического вещества

Бен Фодор

Бен Фодор / Фото: Twitter

Американский боец смешанных единоборств Бен Фодор, более известный как Феникс Джонс, арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

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21 ноября боец в одном из кафе продал семь граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи еще одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

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31-летний боец известен, в частности, тем, что работает добровольным дружинником в Сиэтле, патрулируя улицы в образе супергероя.

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Ранее мы писали, что отец Нурмагомедова назвал бой Макгрегора и Серроне договорным. Абдулманап Нурмагомедов не верит в такую быструю развязку.

Кстати, Нурмагомедов "пафосно" посмотрел в камеру и оставил грозное предупреждение. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил короткое видео с подготовки к поединку против Тони Фергюсона.

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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