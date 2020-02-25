Боец MMA сломал сопернику позвоночник: соперник был госпитализирован

Российский боец ММА Тимур Нагибин после боя на турнире RCC в Екатеринбурге госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. Об этом сообщил источник близкий к ситуации.В субботу Нагибин провел поединок в финале Гран-при за подписание контракта в Professional Fighters League (PFL).
Единогласным решением судей он проиграл белорусу Михаилу Одинцову. По информации источника, в первом раунде Одинцов провел запрещенный прием, ударив россиянина коленом в спину. После продолжительной паузы Нагибин продолжил бой, однако обращался к своей команде с жалобами на то, что не чувствует ноги.
Видео инцидента:
Ранее мы писали, что "Кошмар" из США получил запрещенный удар коленом в голову: кровавое видео из Рио-Ранчо. Санчес признан победителем благодаря дисквалификации соперника. Теперь американца вызывает Макгрегор.
А польский "Принц" убойным встречным нокаутировал американца в главном бою уик-энда. Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона, "отключив" того уже в первом раунде. На очереди – Джо Джонс.
Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:
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