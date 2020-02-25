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Боец MMA сломал сопернику позвоночник: соперник был госпитализирован

25 февраля, 11:18

Нагибин попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника

Российский боец ММА Тимур Нагибин после боя на турнире RCC в Екатеринбурге госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. Об этом сообщил источник близкий к ситуации.В субботу Нагибин провел поединок в финале Гран-при за подписание контракта в Professional Fighters League (PFL).

Единогласным решением судей он проиграл белорусу Михаилу Одинцову. По информации источника, в первом раунде Одинцов провел запрещенный прием, ударив россиянина коленом в спину. После продолжительной паузы Нагибин продолжил бой, однако обращался к своей команде с жалобами на то, что не чувствует ноги.

Видео инцидента:

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Источник: Сегодня|Спорт

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