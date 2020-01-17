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Боец ММА сумасшедшим приемом закончил поединок за 18 секунд

17 января, 15:24

Эмон Бейкер эффектным способом заставил судью прервать бой

Любительский бой на ивенте промоушна SSP Fight Night в Калифорнии закончился жестоким нокаутом. Поединок между Эмоном Бейкером и Ричардом Трейу состоялся вне основного карда ивента, хотя по зрелищности может соперничать с любым боем. Схватка завершилась всего за 18 секунд – Бейкер поднял соперника и метнул его головой в настил октагона.

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"Его противник в норме, его отвезли в больницу для проверки. Вот почему вы должны иметь хорошую школу, грамотных специалистов вокруг и правильно тренироваться. Так много людей думают, что могут просто прийти в MMA, потому что спорт выглядит легким", – приводит слова тренера.

В активе 37-летнего Джорджа 18 побед и 8 поражений.

Кстати, глава UFC пообещал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым. Реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он намерен дать ирландцу то, о чем он просит вот уже больше года.

Смотрите, как одна из самых красивых девушек в UFC Пейдж Ванзант тренируется прямо на балконе:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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