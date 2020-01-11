Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя

Нокаутированный боец из Китая пытался применить болевой прием на судье - он захватил ногу арбитра после остановки боя

Забавный эпизод на турнире ONE Championship в Таиланде / Фото: Twitter

В Таиланде прошло первое в 2020 году шоу смешанных единоборств – в рамках промоушена ONE Championship. Забавный эпизод произошел в одном из поединков этого турнира в Бангкоке. Встречались китаец Ма Джи Вен и представитель Монголии Шинечагтга Золтсетсег. Уже в первом раунде на 55-й секунде поединка Золтсетсег отправил соперника в нокаут мощным ударом правой в висок. Судья кинулся останавливать бой, а в этот момент нокаутированный Джи Вен по инерции начал проводить болевой прием на левой ноге рефери.

23-летний Шинечагтга Золтсетсег имеет за плечами восемь поединков в смешанных единоборствах: 6 побед и 2 поражения, причем теперь победная серия спортсмена из Монголии составляет четыре поединка кряду.

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Для 23-летнего китайского бойца Ма Джи Вена это поражение стало третьим в профессиональной карьере при шести победах. Интересно, что этот бой на старте 2020 года стал для Вена первым за полтора года.

Напомним, что ранее в новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA. Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила крупный гонорар.

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