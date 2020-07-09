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Боец UFC, у которого вместо тренера собственная девушка, избил старика в ресторане

9 июля, 11:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Майк Перри устроил драку в ресторане, ему грозит штраф в 500 долларов

Боец UFC Майк Перри обвиняется в избиении пожилого мужчины в одном из ресторанов Техаса. Спортсмен устроил словесную перепалку с другим мужчиной, а затем ударил его. В драку вмешались другие посетители ресторана и конфликт удалось быстро погасить, сообщает championat.com.

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Пострадавший был доставлен в больницу, но о степени его повреждений не сообщается. Самому же нападавшему грозит штраф в размере 500 долларов.

Видео инцидента опубликовано на странице MMA Eejit в Twitter

Перри провел в смешанных единоборствах 20 боев, одержал 14 побед и потерпел 6 поражений. Свой предыдущий поединок Майк провел на турнире UFC на ESPN 12, когда победил Микки Галла. Бой запомнился тем, что в углу Перри был не тренер, а его девушка-красотка Латори Гонсалес.

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"Я сейчас не слушаю тренеров", – признавался перед боем Перри в интервью mmamania.com. – "Они говорят делать все совсем по-другому. Мне нужен человек в углу, чтобы только передать мне бутылку воды. Мне нужно выпить глоток, положить немного льда на мою шею, и мне не нужен совет".

Напомним, что некоторое время назад звезда UFC Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину, который оскорбил его виски. Инцидент случился в одном из пабов Дублина, где ирландец угощал всех присутствующих собственным брендом виски. Один из посетителей паба отказался, за что Конор ударил его по голове.

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UFC смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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