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Боец UFC выйдет на ринг, несмотря на неожиданную загадочную смерть брата

4 июня, 10:55

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Мое сердце абсолютно разбито, - говорит американец Коди Стаманн. - Это топливо для огня"

В ближайшие выходные в США пройдет уже пятый по счету большой турнир смешанных единоборств в карантинную эру. Абсолютный бойцовский чемпионат проведет UFC 250, в главном поединке которого сойдутся девушки – главная звезда женского MMA Аманда Нуньес и претендентка на титул Фелисия Спенсер.

Один из бойцов андеркарта – Коди Стаманн – накануне получил страшные новости. Младший брат спортсмена, которому было всего 18 лет, внезапно умер. Его семья все еще ждет выяснения официальной причины смерти.

"Люди говорили, что не проблема, если я отложу свой бой. Но я могу с уверенностью сказать, что он хотел бы, чтобы я участвовал. Он любил смотреть, как я соревнуюсь, и я знаю, что он бы этого хотел. Это было неожиданно. Мое сердце абсолютно разбито. Недавно мы запланировали, чтобы он вышел в клетку после боя. Я сосредоточен на борьбе. Его смерть не мешает сфокусироваться или что-то еще. Это топливо для огня. Так что я с нетерпением жду, чтобы стать лучшей версией себя в субботу вечером", – говорит Стаманн.

Коди Стаманн

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Коди Стаманн

Стаманн добавил, что 2020 год преподал ему урок (пандемия коронавируса и гибель брата), что завтрашний день не гарантирован. И поэтому он считает, что лучшая реакция на неспокойные времена – это выходить на улицу и жить на полную силу.

Вчера Стаманн прошел тест на COVID-19

Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Турнир UFC250 пройдет ранним утром 7 июня по киевскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником Стаманна станет Брайан Келлехер.

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умер MMA UFC смешанные единоборства

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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