Бой Макгрегор – Серроне принес стриминговому сервису рекордное количество платных трансляций

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Бой между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне стал первым спортивным событием, которому удалось продать миллион платных трансляций на стриминге ESPN+. Это рекорд для ESPN с момента сотрудничества с UFC.

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Предыдущий рекорд принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч покупок PPV. Разница в том, что бой Пол – KSI стоил 10 долларов, а трансляция Макгрегор – Серроне обошлась зрителям в 70 долларов, а также месячная подписка на стриминговую платформу в размере 4,99 доллара. Таким образом, общая выручка составила 75 миллионов долларов.

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Бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января на турнире UFC 246 и завершился победой Конора в первом раунде.

Кстати, бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям. Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве.

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